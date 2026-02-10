小確幸變大代價！新北男線上娛樂城簽賭贏1810元 法官判罰5000元

劉男簽賭線上娛樂城挨罰5000元。翻攝娛樂城官網

新北市劉姓男子2024年起，用手機註冊網路娛樂城帳號從事線上博弈，1年內玩拉霸機贏得1800餘元彩金，但因代理娛樂城的陳姓男子遭到警方查緝，劉男也被依網路賭博罪送辦，新北地院以簡易判決處刑，判處劉男罰金5000元，得易服勞役，可上訴。

判決書指出，該娛樂城主打點數與現金1比1兌換，供賭客儲值下注，而劉男於前年6月間，以手機註冊該網站帳號，並儲值若干點數玩線上拉霸機，至去年5月被查獲前，共贏得1810點，並順利透過陳男出金。

後因陳男代理娛樂城供賭客下注遭警方查緝，劉男也被警方送辦，並依網路賭博罪起訴，劉男於偵查中坦承犯行，檢方聲請簡易判決處刑；新北地院法官認為，劉男貪圖一時利益，透過網路賭博，助長社會投機僥倖風氣，間接促進非法賭博行業發展，但因其犯後態度良好、無相關前科等，判處罰金5000元，得易科罰金，賭博贏得之賭金1810元宣告沒收。



