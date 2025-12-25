小確幸！嘉市普發6千 嘉縣部分地區跟進「最多發6千」

嘉義縣 / 綜合報導

實在是讓人好羨慕！繼中央普發1萬元後，嘉義市再加碼發放6000元給每位市民，時間落在明年1月24、25日兩天發放；而嘉義縣也不落人後，縣內陸續有公所宣布，同樣要加碼普發現金，截至今（25）日下午的資訊，以阿里山鄉宣布發放6000元最多，其他鄉鎮發的金額則是從2000元到5000元都有。也讓民眾直呼真的是小確幸。

活動主持人VS.民眾說：「謝謝大家(耶)，給自己一個歡呼聲。」手中拿著剛拔下的蘿蔔，民眾笑得好開心好大聲，今（25）日耶誕節即使天公不作美，還是有許多人到嘉義縣大林鎮，體驗免費拔蘿蔔，還有人說根本是好彩頭，因為不用錢的人人愛，還有更愛的，民眾說：「4張，5張，6張(千元鈔票)。」

白花花的鈔票拿在手上，讓嘉義鄉親直言小確幸，繼中央普發1萬元後，嘉義縣陸續有公所宣布加碼普發現金，金額從2000元到6000元都有，民眾說：「(感覺)不錯，是一筆意外之財，對啊剛好(小確幸)，快過年了啊，可以增加年菜的豐富度啊。」、「給我們的鄉鎮有一點點的喜悅感，然後就是不無小補，一點點就好，然後大家都有一個新的氣象。」

其中以阿里山鄉最多有6000元，梅山鄉太保市也有3000元，預計讓鄉親年後還有紅包領，嘉義縣阿里山鄉長高瑞芳說：「發放6000塊給我們鄉親，我們是預計農曆年後發放。」

但動作更快的是嘉義市，普發每位市民6000元現金，時間落在明年1月24、25日兩天，民眾說：「我可能會(把錢)用在小孩身上，剛好可以來，就是買小孩的一些生活用品，當然不是很大的金額，但是多多少少會有一點點幫助。」

嘉義市業者說：「因為也快逢過年了，所以我們也期待就是說，這個6000塊能夠帶動嘉義市的經濟。」嘉義縣市年前年後，加碼普發現金，希望鼓勵民眾在地消費，為當地創造財源，在經濟上形成正向循環，迎接新的一年。

