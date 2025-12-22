即時中心／徐子為報導

美式賣場好市多推出咖啡、披薩降價優惠，熟食區的現煮咖啡、拿鐵從今（22）日起將調降10元，分別從原價39元及49元，降為29元和39元；另外，原價300元的披薩，價格也微降1元，改為299元。

好市多官方說明，以上降價活動不限於特定時間，而是持續維持的價格。



好市多強調，他們會持續檢視商品售價，並依市場與成本機動調整，維持商品的市場競爭力；同時，以回饋會員作為重要且核心的方向。





原文出處：快新聞／小確幸！好市多現煮美式咖啡僅29元 「降價會長期維持、非短時活動」

