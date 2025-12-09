小磨坊中鏢！「這款調味料」摻蘇丹色素 馬卡龍LADURÉE石蠟紙違規

小磨坊進口「印度香芹粉」檢出蘇丹色素，邊境銷毀3千公斤。（圖：食藥署提供）

食藥署今（9）日公布最新邊境查驗不合格產品，由「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，被檢出蘇丹色素1號，總計3000公斤，必須全數銷毀，不得退運。

這是知名調味料品牌「小磨坊」連續兩周在食藥署邊境食品檢驗不合格名單中上榜，繼上周1批越南黑胡椒粒被驗出禁用農藥後，本周是印度香芹粉檢出蘇丹色素，3公噸產品遭攔截銷毀。

食藥署每周公布邊境檢驗不符合食品資訊，本周共15項，除這批來自印度的香芹粉檢出蘇丹色素，還有紐西蘭的草莓、印尼的調味醬塊、泰國的乾黑木耳絲、越南的糙米、中國大陸的白蘿蔔等，分別被檢出有農藥、漂白劑不合格，法國知名馬卡龍品牌「LADUREE」進口的法國石蠟紙則是溶出試驗結果不合格，依規定退運或銷毀。

這批由「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581ppm，依據食品器具容器包裝衛生標準，紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，違規產品製造廠為MILHE & AVONS，品牌名則為LADUREE，食藥署將針對「拉朵蕾股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。