小磨坊出包！越南黑胡椒粒驗出禁用農藥

▲小磨坊自越南進口的黑胡椒粒邊境驗出禁用農藥。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（2）日公布邊境檢驗不合格品項，其中一批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南進口的黑胡椒粒被檢出殘留農藥，此批黑胡椒粒2萬公斤須於邊境須退運或銷毀。另外，「欣臨企業股份有限公司」自埃及進口的「羅勒葉」檢出農藥殘留含量不符規定，也須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，此次由「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm，此批越南的黑胡椒粒共2萬公斤在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，先前黑胡椒粒就有相關管制，因此越南黑胡椒粒雖然是6個月來首批不合格，但因其關係企業曾有違規紀錄，因此仍採監視查驗，而整體對於越南輸入的黑胡椒監視查驗則會至民國115年11月4日止，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

▲味好美羅勒葉邊境檢出農藥殘留。（圖／食藥署提供）

進口羅勒葉檢出農藥殘留 食藥署邊境攔截

劉芳銘說，「欣臨企業股份有限公司」進口的味好美McCormick「羅勒葉(999014952 MCC RC BASIL LEAVES 10GM)」檢出殘留農藥待克利0.07ppm，根據農藥殘留容許量標準，不符規定，總計23.76公斤須依規定退運或銷毀。

劉芳銘表示，針對埃及羅勒葉因6個月內有4批不合格，以同產地、同號列會採取加強抽批至115年。另外，輸入業者欣臨企業股份有限公司輸入的「香辛料」產品採監視查驗至115年4月26日止。

另外，有4批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21~23ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀。

食藥署表示，針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

