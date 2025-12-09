小磨坊又中鏢！印度香芹粉驗出蘇丹色素 3公噸全數銷毀

「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，必須在邊境銷毀，不得退運。（食藥署提供）

食藥署今天發布邊境食品檢驗不合格資訊，知名調味料品牌「小磨坊」連續兩周上榜，繼上周1批越南黑胡椒粒驗出禁用農藥後，本周又有1批印度香芹粉檢出蘇丹色素，3公噸產品遭攔截，必須在邊境銷毀。

食藥署每周公布邊境檢驗不符合食品資訊，本周共15項，其中1批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，近半年印度報驗進口的香料用乾燥植物共2批，其中1批檢驗不合格。食藥署已經從去年（113）4月18日起，針對印度的香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，也就是100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入，至明年（115）11月26日止。

「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，溶出試驗結果不合格，必須在邊境退運或銷毀。（食藥署提供）

法國知名馬卡龍品牌「LADUREE」也上榜。食藥署說明，1批由輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，因此這批法國的石蠟紙在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說明，「拉朵蕾股份有限公司」近半年首度不合格，食藥署針對該業者在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％到50％。至於法國同號列產品，維持一般抽批查驗，抽驗比例為2％到10％。

另外，本周有1批「禾紘貿易有限公司」自紐西蘭進口的草莓，檢出殘留農藥比加普0.07ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，比加普以其他蔬果類0.01ppm為法規容許值；1批「盈發工程股份有限公司」自義大利進口新鮮白松露，檢出鎘9mg／kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於菇蕈類限量為2mg／kg。劉芳銘說明，兩家業者皆是近半年首度不合格，在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％到50％

