小磨坊又出事 埃及羅勒葉農藥殘留！進口草莓也出包

小磨坊埃及羅勒葉驗出農藥殘留。（圖／食藥署）





食藥署今（6日）公布最新邊境查驗不合格名單，共22項產品違規，包含中國鮮藍莓、美國冷凍雞腿等，分別檢出農藥超標或其他不符規定狀況，均已在邊境攔截並依規定退運或銷毀，未流入市面；其中，知名調味料業者小磨坊從埃及進口的羅勒葉也上榜。

小磨坊多次不合格 食藥署加強抽驗

食藥署指出，小磨坊國際貿易股份有限公司自埃及進口的羅勒葉，檢出殘留農藥「依芬寧」0.21ppm，違反不得檢出規定，共1批、5,000公斤，後續將依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，依「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類屬不得檢出，且同產地、同號列產品已累計5批不合格，因此邊境自114年12月2日至今年2月5日期間採加強抽批；至於該進口業者，已調整為逐批查驗。

廣告 廣告

除羅勒葉外，這波共有6批、由不同業者自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，合計3,383.12公斤，均須退運或銷毀。劉芳銘指出，近半年國內受理日本鮮草莓報驗215批，其中12批不合格、占5.6%，不合格原因皆為殘留農藥違規。

日本草莓出農藥不合格。（圖／食藥署）

因不合格比率偏高，食藥署宣布自115年1月6日起至115年2月5日止，邊境針對日本輸入鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例100%，以提高把關強度。小磨坊也在官網發表聲明，表示將依主管機關要求主動提供自主監管資料與檢驗文件，全力配合後續查核，並同步啟動內部追溯與原因調查，確保流程符合法規及食品安全原則。

更多東森新聞報導

小磨坊香芹粉檢出蘇丹紅 知名甜點也出包

不只蘇丹紅 「小磨坊」黑胡椒驗出農藥三賽唑

好市多神物重現江湖搶翻！網讚：加一點就好吃

