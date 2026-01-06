小磨坊進口埃及羅勒葉檢出農藥殘留違規 5000公斤遭邊境攔截

衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，包含日本進口草莓、美國冷凍雞腿等22項產品檢出農藥超標等狀況，其中，知名調味料業者小磨坊從埃及進口的羅勒葉，也被檢出農藥依芬寧殘留，違反不得檢出規定，共1批、5000公斤遭邊境攔截，未流入市面。小磨坊國際貿易股份有限公司聲明表示，將依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，全力配合後續查核。

衛福部食藥署6日公布最新邊境查驗不合格名單，其中知名調味料業者小磨坊從埃及進口的羅勒葉，被檢出農藥依芬寧殘留不合格，違反不得檢出規定，共5000公斤遭邊境攔截。（圖／食藥署提供）

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共22項不合格產品，包括中國鮮藍莓、美國冷凍雞腿等，檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次不合格名單也出現知名店家，小磨坊國際貿易股份有限公司從埃及進口的羅勒葉，被檢出殘留農藥依芬寧0.21 ppm，共1批、5000公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘向媒體說明，依據《農藥殘留容許量標準》，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，目前同產地、同號列已累計5批不合格，因此整體邊境自民國114年12月2到今年2月5日期間採加強抽批，至於該名進口業者，則調整為逐批查驗。

另外，時值日本冬天草莓季，這一波共有6批由不同業者自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，共3383.12公斤必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，食藥署統計近半年，國內受理日本的鮮草莓，報驗215批，其中12批不合格、佔5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

小磨坊國際貿易股份有限公司在官網聲明表示，將依主管機關要求，主動提供自主監管資料與檢驗文件，全力配合後續查核，並同步啟動內部追溯與原因調查，確保各項流程均符合法規及食品安全原則。