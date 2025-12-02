小磨坊進口越南黑胡椒粒農藥超標 20公噸邊境攔截 全數退運或銷毀

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共23項不合格產品，其中國內知名香料大廠「小磨坊國際貿易股份有限公司」進口報驗一批越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑，違反不得檢出規定，全數逾20公噸遭邊境攔截，全數退運或銷毀。

國內知名調味料業者「小磨坊」進口一批來自越南的黑胡椒粒，被驗出依法不得檢出的農藥「三賽唑」，共20公噸全數退運或銷毀。（圖／食藥署提供）

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單中還有澳大利亞硬粒小麥、瑞士乾酪、斯里蘭卡薑黃粉等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。



越南黑胡椒粒檢驗不合格再度上榜。食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，這批來自SIMEXCO DAKLAK LTD.製造廠的產品，被檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05ppm，共2萬公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘說，雖然這是該名進口業者近半年首批不合格的黑胡椒，但因其關係企業過去也有違規紀錄，所以將持續採取監視查驗至2026年11月4日。



食藥署統計整體從越南進口黑胡椒，近半年受理報驗批數為54批、檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格的原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格，自2024年11月8日起至2026年11月4日，針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

台中市業者「欣臨企業股份有限公司」輸入一批調味料羅勒葉產品，檢出殘留農藥待克利0.07ppm。（圖／食藥署提供）

進口調味料不合格部分，台中市業者「欣臨企業股份有限公司」輸入一批美國知名調味料業者味好美製造的羅勒葉產品，檢出殘留農藥待克利0.07ppm。劉芳銘表示，依規定農藥待克利最高檢出濃度只容許0.05ppm，輸入產品已超標，需退運或銷毀，這家輸入業者，原先是後市場查驗違規業者的關係企業，被列為監視查驗對象，將持續維持監視查驗，100%檢驗產品合格才放行。

劉芳銘表示，針對整體埃及進口羅勒葉，近半年累計4批不合格，會調整為20%至50%加強抽批查驗至2026年1月1日為止。



有業者從中國進口紙皮烤核桃，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.18 g/kg。劉芳銘說，這類產品非屬於准用範圍，共414公斤不合格品項已全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，調整為加強抽批；整體中國大陸進口同號列產品，維持2%至10%一般抽批查驗。