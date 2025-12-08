小磨坊進口越南黑胡椒粒驗出禁用農藥 2萬公斤只能退運或銷毀
食品藥物管理署12/2公布最新一波邊境查驗不合格產品，知名調味料品牌小磨坊進口的越南黑胡椒粒，在邊境被驗出1項不得檢出的農藥；另有1批超過483公噸的澳大利亞硬粒小麥，被驗出1項農藥殘留超標，都必須銷毀或退運。
越南進口黑胡椒 邊境監視查驗到明年11/4
小磨坊國際貿易股份有限公司10/28報驗從越南進口2萬公斤的黑胡椒粒，在邊境查驗被驗出含有農藥「三賽唑」0.09ppm，「農藥殘留容許量標準」規定，三賽唑是不得檢出的農藥，因此這批黑胡椒粒必須退運或在邊境銷毀。
食藥署統計，5/24～11/24邊境受理報驗的越南黑胡椒有54批，不合格有8批，不合格率14.8%，原因大多是驗出蘇丹色素及農藥殘留不合格。食藥署已經從去年11/8起到明年11/4止，針對越南進口的黑胡椒採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留都合格，才准進口。
小磨坊國際貿易股份有限公司聲明表示，已通知供應商，拒絕驗收這批問題原料並啟動退運，確保這批問原料不進入生產與市場流通體系，後續會持續釐清潛在影響因素，納入風險控管的改善依據。
小磨坊並表示，公司依法訂定食品安全監測計畫，並嚴格執行源頭管理、自主檢驗監管，這次食藥署在邊境驗到的黑胡椒粒，採購前請供應商提供產品檢驗報告，小磨坊同步委託第三方檢驗機構做農藥殘留檢測，雙方的檢驗結果都符合國內法規，他們才啟動採購作業，感謝海關在邊境抽驗協助把關。
食藥署這次公布的邊境查驗不合格品項中，農藥殘留不合格的還包括來自中國的砂仁、八角、脫水乾青蔥，還有印度高粱，越南荔枝凍果、西芹、特A級金枕頭榴槤果肉、糙米，還有巴拉圭白芝麻。
埃及羅勒葉、澳大利亞硬粒小麥進口也被攔
有一批知名零售通路公司在11/10報驗從澳大利亞進口的硬粒小麥483.81公噸，在邊境被驗出1項農藥殘留超標，因此和其他農藥殘留不合格的產品一樣，都必須退運或銷毀。
還有一批食品進口商欣臨企業股份有限公司8/28報驗進口23.76公斤的埃及羅勒葉，也被驗出1項農藥殘留量超標，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署已經針對欣臨企業股份有限公司進口的香辛料採取監視查驗到4/26為止，100%逐批檢驗合格才會放行。
中國砧板品質不良 溶出試驗不合格
此外，這次還有4批、總計多達800件不同尺寸的中國砧板在邊境被擋，全部都是由和海實業有限公司在9/15報驗進口，邊境查驗以60℃的水放置30分鐘試驗，發現砧板的高錳酸鉀消耗量介於21～23ppm，超出「食品器具容器包裝衛生標準」規定塑膠類器具高錳酸鉀消耗量應低於10ppm以下的規定，因此這4批砧板必須退運或銷毀。
劉芳銘說，食藥署已針對進口商和海實業有限公司進口的同品項、同號列產品提高邊境查驗比例為逐批查驗，100%檢驗合格才准輸入。
瑞士乾酪 又見大腸桿菌量超標
其餘的邊境查驗不合格產品，還包括韓國熱狗紙盒溶出試驗不合格、瑞士乾酪的大腸桿菌含量超標、斯里蘭卡公平貿易薑黃粉所含的重金屬鉛含量超標、中國紙皮烤核桃使用我國沒有准許使用的甜味劑、印尼香蕉片的汙染物及毒素含量超標、印尼冷凍透抽的重金屬鎘含量超標，全部都必須退運或銷毀。
◎ 圖片來源／食品藥物管理署提供
◎ 資料來源．諮詢專家／食品藥物管理署．劉芳銘主任
