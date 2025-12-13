小磨坊進口香料又見蘇丹色素！聲明強調拒驗收 法知名馬卡龍石蠟紙也不合格

知名調味料品牌「小磨坊」上個月進口的印度香芹粉，在邊境查驗時被檢出含有國際公認的致癌物蘇丹色素一號，依規定必須銷毀、不得退運。食品藥物管理署這次公布的邊境查驗不合格產品，還包括法國知名馬卡龍名店進口的石蠟紙，溶出試驗不合格。

食藥署要求印度香料進口須逐批檢驗

小磨坊國際貿易股份有限公司11/10報驗進口的印度香芹粉被驗出含有蘇丹色素一號，消息傳出後立刻聲明表示，已經通知供應商拒絕驗收這批香芹粉，並依照規定啟動銷毀程序，這批原料沒有進入生產線，也沒有流入市面。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，食藥署統計從今年6/1～12/1，邊境受理檢驗的印度香料用乾燥植物僅2批，不合格的就是這次驗到小磨坊進口的香芹粉，食藥署已經從去年4/18～明年11/26，對印度進口的香料用乾燥植物在邊境採取監視查驗，100%逐批檢驗蘇丹色素，合格才可輸入。

小磨坊國際貿易股份有限公司表示，這次驗出蘇丹色素的原料，他們曾在3/24送交SGS檢驗蘇丹色素、重金屬和農藥殘留，結果都是合格，與邊境查驗結果出現落差，他們將主動提供合格檢驗報告給主管機關，配合調查釐清原因。

馬卡龍名店Ladurée石蠟紙不合格

近期剛重返台灣開店的法國知名馬卡龍名店Ladurée，在台登記公司「拉朵蕾股份有限公司」11/7報驗進口法國石蠟紙1500張，在邊境查驗時沒有通過食品容器具的溶出試驗，食藥署邊境查驗驗出正庚烷蒸發殘渣值581ppm，遠超出「食品器具容器包裝衛生標準」規定蠟或紙漿製品的紙類與食品直接接觸面蒸發殘渣值不得超過30ppm的規定，代表材質品質不良，因此必須退運或在邊境銷毀。

劉芳銘表示，拉朵蕾股份有限公司進口食品容器具在邊境的抽驗比例，提高為加強抽批查驗，抽驗比例20～50%。

多款農產品農藥殘留不合格

此外，食藥署最新公布的邊境查驗不合格產品，還包括多項農藥殘留不合格的食品及食品原料，包括中國白蘿蔔、越南糙米、委內瑞拉綠豆、義大利米、泰國乾黑木耳、紐西蘭草莓、中國鮮奇異果、印度關華豆膠、中國速凍沙棘果等，全數都必須依規定在邊境銷毀或退運。

