小磨坊進口香芹粉驗出蘇丹紅 法國甜點Ladurée石蠟紙出包

台灣邊境再現「蘇丹紅」，食藥署今天(9日)公布最新邊境查驗不合格品項，由小磨坊國際貿易公司進口的印度「香芹粉」驗出蘇丹色素，整體3千公斤違規產品已在邊境銷毀；此外，法國頂級甜點品牌Ladurée的烘焙包裝石蠟紙也遭檢出化學物質「正庚烷」超標，在邊境全數退運或銷毀。

國內「蘇丹紅」食安危機不斷，日前甚至連化妝品都驗出蘇丹色素，如今邊境再檢出「蘇丹紅」。

食藥署9日公布最新邊境檢驗不合格品項，由小磨坊國際貿易股份有限公司自印度進口的「香芹粉」檢出工業用染劑「蘇丹色素1號」，整批3千公斤的違法食品已在邊境銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說：『(原音)本次有一批由輸入業者小磨坊國際貿易股份有限公司報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素1號，依據食品安全衛生管理法，屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。』

劉芳銘指出，食藥署從2024年4月18日起至2026年11月26日針對印度香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，也就是百分之百逐批查驗蘇丹色素，合格才可輸入。根據食藥署統計，自今年6月1日至12月1日，近半年受理印度香料用乾燥植物報驗共2批，其中1批檢驗不合格，檢出不得使用的蘇丹色素。

此外，根據最新公布的邊境查驗結果，法國知名甜點品牌Ladurée也出包，由拉朵蕾股份有限公司自法國進口的「石蠟紙」溶出試驗不符規定，以正庚烷於25℃放置1小時溶出試驗結果，食品接觸面的蒸發殘渣為581ppm，超出規定的30ppm以下，這批1,500張法國食蠟紙依法須在邊境退運或銷毀。

劉芳銘表示，食藥署已針對拉朵雷股份有限公司在邊境由一般抽批查驗2%至10%，調整為加強抽批查驗20%至50%。(編輯：許嘉芫)