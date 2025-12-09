小磨坊進口「印度香芹粉」摻蘇丹色素！ 馬卡龍LADURÉE石蠟紙也違規
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
又見蘇丹紅調味料差點闖關！食藥署今（9）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，知名調味料品牌「小磨坊」繼上週有1批來自越南的黑胡椒粒驗出禁用農藥後，本週又有1批來自印度的香芹粉檢出蘇丹色素，總重3公噸的違規產品遭食藥署在海關攔截，必須全數銷毀。另外，法國知名馬卡龍品牌「LADUREE」進口的法國石蠟紙則是溶出試驗結果不合格，得依規定退運或銷毀。
食藥署上午公布有15項的邊境查驗不合格名單，包括紐西蘭的草莓、印尼的調味醬塊、泰國的乾黑木耳絲、越南的糙米、中國的白蘿蔔等，分別被檢出有農藥、漂白劑等不合格。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，其中1批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。
劉芳銘表示，近半年印度報驗進口的香料用乾燥植物共有2批，其中這1批檢驗不合格。食藥署從去年4月18日起，即針對印度的香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，全面100％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入，將持續至明年11月26日止。
另外，1批由輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30ppm以下，否則可能在正常使用下溶出雜質。違規產品製造廠為MILHE & AVONS，品牌名則為LADUREE。
劉芳銘說明，這批法國的石蠟紙在邊境必須退運或銷毀，「拉朵蕾股份有限公司」近半年首度不合格，食藥署針對該業者在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％到50％。至於法國同號列產品，維持一般抽批查驗，抽驗比例為2％到10％。
照片來源：食藥署提供
