小磨坊進口「羅勒葉」農藥出包！ 邊境多達6批日本「鮮草苺」也超標

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

知名調味品品牌進口出包！食藥署今（6）日上午公布最新一波邊境查驗不合格名單，就有一批「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的埃及進口「羅勒葉（BASIL）」檢出殘留農藥依芬寧超標，總重5000公斤必須依規定退運或銷毀；另外，食藥署同時一口氣檢出6批自日本進口的「鮮草苺」殘留農藥不合格，總重逾3383公斤，同樣必須在邊境退運或銷毀。

食藥署上午公布有22項邊境查驗不合格名單，包括法國的乾酪、中國的菜脯米、泰國的冷凍旭蟹、西班牙的軟糖等，檢出著色劑、重金屬、微生物以及農藥不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口的一批「羅勒葉（BASIL）」，檢出殘留農藥依芬寧0.21ppm，而依據「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05ppm，不符合食品安全衛生管理法規定，必須退運或銷毀。

劉芳銘說，埃及進口的羅勒葉過去已累積有6批不合格，因此，食藥署從114年12月2日至115年2月5日止，已全面採取加強抽批（20%至50%），而「小磨坊國際貿易股份有限公司」是在加強抽批之下被檢出不合格，因此，食藥署將針對業者提高抽批比率至100%逐批抽驗。

另外，食藥署公布這一波共有6批自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥不合格，必須退運或銷毀。

劉芳銘指出，第1批及第2批是由輸入業者「上佳水果有限公司」報驗的日本鮮草莓，分別檢出殘留農藥賽芬蟎3.0ppm及3.9ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0ppm。

第3批至第5批是由輸入業者「青禾農產有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥因得克介於0.08ppm至0.11ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑因得克以其他(蔬果類)*0.01ppm為法規容許值。

第6批則是由輸入業者「洋珍國際有限公司」報驗的日本鮮草莓，檢出殘留農藥賽芬蟎5.0 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟎劑賽芬蟎容許量為2.0 ppm。

劉芳銘說，食藥署統計近半年，國內受理日本的鮮草莓，報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

小磨坊國際貿易股份有限公司則發出聲明啟事，強調為保障消費者權益，小磨坊尊重邊境查驗結果並以食品安全為最高原則。本公司於接獲通知後，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續處置程序。該批原料未進入生產線，亦未流入市面，特此說明。

照片來源：食藥署提供

