小磨坊進口「羅勒葉」農藥超標 遭邊境攔截全數銷毀

▲ 圖/ 食藥署提供

台北市 / 王婞妤 綜合報導

食藥署今(6)日公布最新邊境查驗不合格名單，其中日本有6批「鮮草莓」檢出農藥超標、1批「山椒粉」農藥殘留不符規定，而「小磨坊」自埃及進口的「羅勒葉（BASIL）」也查出農藥殘留過量，多達5000公斤全數退運或銷毀。

「羅勒葉」檢出殘留農藥依芬寧0.21 ppm，而依據國內現行「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類中不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm，因此總計5000公斤「羅勒葉」必須全數退運或銷毀。

廣告 廣告

圖/ 食藥署提供

▲ 圖/ 食藥署提供

本次違規「鮮草莓」由「上佳水果有限公司」、「青禾農產有限公司」、「洋珍國際有限公司」自日本進口，分別驗出農藥賽芬蟎和因得克超標，6批共3000多公斤須依規定退運或銷毀。

對此，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，近半年食藥署受理日本鮮草莓報驗215批，檢驗不合格12批，不合格率為5.6%，而原因皆為「殘留農藥不合格」。食藥署從115年1月6日起至2月5日，將在邊境針對日本的鮮草莓採「逐批查驗」，抽驗比例為100%。

「小磨坊」國際貿易股份有限公司則發出聲明啟事，強調為保障消費者權益，小磨坊尊重邊境查驗結果並以食品安全為最高原則。本公司於接獲通知後，已立即通知供應商拒絕驗收，並依主管機關規定辦理後續處置程序。該批原料未進入生產線，亦未流入市面，特此說明。

原始連結







更多華視新聞報導

躲過蘇丹紅！「紅辣椒粉」驗出農藥 小磨坊：將申請複驗

高雄稽查應景食品 碗豆草莓金桔農藥殘留下架裁罰

小磨坊「小茴香子」驗出農藥超標3倍 2.4萬公斤退運銷毀

