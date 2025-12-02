小磨坊進口「黑胡椒粒」檢出禁用農藥！ 食藥署扣下2萬公斤 5

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

知名調味品品牌出包！食藥署今（2）日公布最新一波邊境查驗不合格名單，就有一批「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出禁用的殺菌劑農藥，重量多達20000公斤，依規定在邊境必須退運或銷毀；另外，食藥署還一口氣還發現有四批的中國進口砧板，溶出試驗不合格，恐在正常使用狀態下溶出雜質汙染。

食藥署上午公布有23項的邊境查驗不合格名單，包括有中國的砂仁及八角、乾青蔥，斯里蘭卡的薑黃粉，瑞士的乾酪，越南的荔枝凍果等，分別被檢出有農藥、微生物等不合格。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中有一批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的越南黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm。

該批不合格的越南黑胡椒粒，製造廠為SIMEXCO DAKLAK LTD.，數量有20000公斤。食藥署強調，這批越南的黑胡椒粒在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從114年5月24日至114年11月24日止，受理產地為越南的黑胡椒，報驗批數為54批，檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格原因為蘇丹色素及農藥殘留不合格。

劉芳銘說，食藥署已經從113年11月8日起至115年11月4日止，全面針對越南的黑胡椒在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

劉芳銘指出，本次還有四批由輸入業者「和海實業有限公司」報驗的中國砧板，以水於60℃放置30分鐘溶出試驗結果，高錳酸鉀消耗量介於21至23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下，這4批中國的砧板在邊境必須退運或銷毀。

劉芳銘說，食藥署同步針對「和海實業有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

小磨坊則聲明表示，針對例行邊境抽驗中發現該批黑胡椒原粒農藥殘留不符標準，感謝海關協助把關。小磨坊已於第一時間通知供應商拒絕驗收，並啟動退運，確保該批原料末進入生產與市場流通體系。後續亦將持續釐清潛在影響因素，並納入風險控管之改善依據。

照片來源：食藥署提供

