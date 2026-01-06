小磨坊進口5千公斤「羅勒葉」農藥超標 日本6批草莓也違規

進口羅勒葉、鮮草莓經查驗不符規定，將全數退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（6日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中日本有6批「鮮草莓」檢出農藥超標、1批「山椒粉」農藥殘留不符規定，而「小磨坊」自埃及進口的「羅勒葉（BASIL）」也查出農藥殘留過量，多達5000公斤全數退運或銷毀。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」自埃及進口1批「羅勒葉」，檢出殘留農藥依芬寧0.21 ppm，而依據國內現行「農藥殘留容許量標準」，依芬寧於小葉菜類中不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05 ppm，因此總計5000公斤「羅勒葉」必須全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，目前自埃及進口的「羅勒葉」，已累計5批不合格，食藥署在2025年12月2日開始，即改採全面加強抽批查驗，查驗比例50%，由於「小磨坊」是在加強抽批查驗下檢出不合格，後續食藥署將針對「小磨坊」提高抽驗比率為「逐批查驗」，抽驗比例為100%。

本次違規「鮮草莓」由「上佳水果有限公司」、「青禾農產有限公司」、「洋珍國際有限公司」自日本進口，分別驗出農藥賽芬蟎和因得克超標，6批共3000多公斤須依規定退運或銷毀。

劉芳銘表示，近半年來，食藥署受理日本「鮮草莓」報驗215批，檢驗不合格有12批，不合格率為5.6%，原因皆是「殘留農藥不合格」。食藥署從2026年1月6日起，將在邊境針對日本的「鮮草莓」採「逐批查驗」，抽驗比例100%，會持續至2月5日止。

另外，「豐漁餐飲集團」旗下子公司「豊漁貿易有限公司」，從日本進口1批「山椒粉」，檢出亞滅培、克凡派、克收欣、滅大松等4農藥殘留，數值均超標，總計0.32公斤依規定於邊境全數退運或銷毀。而「台灣侍酒魂有限公司」從法國進口2批乾酪，檢出大腸桿菌超標，共12公斤將退運或銷毀。

進口山椒粉、乾酪經查驗不符規定，將全數退運或銷毀。（圖／食藥署）

