小磨坊香芹粉檢出蘇丹紅 知名甜點也出包

食藥署今（9）日公布15項邊境檢驗不合格名單，其中知名調味品大廠「小磨坊」香芹粉檢出含有致癌物蘇丹色素一號。（圖／食藥署）





食藥署今（9）日公布15項邊境檢驗不合格名單，其中知名調味品大廠「小磨坊」自印度進口的香芹粉（Cumin Powder）被檢出含有致癌物蘇丹色素一號，全數在邊境遭攔截，依規定辦理銷毀或退運。

食藥署指出，這批不合格的香芹粉，有效日期至2028年3月4日，經邊境檢驗結果顯示，該產品檢出蘇丹色素一號。根據《食品安全衛生管理法》第15條規定，蘇丹色素屬於不得使用於食品中之物質，因此判定該批產品不符合法規標準。

食藥署強調，總計3公噸的香芹粉已依規定在邊境全數銷毀，並未流入國內市場，而在本月2日，小磨坊自越南進口的「黑胡椒原粒」才被檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm。

另外，法國人氣馬卡龍Ladurée使用的石蠟紙，檢出容器具-溶出試驗不符規定，以正庚烷（25℃，1 小時）溶出試驗結果，食品接觸面之蒸發殘渣為581ppm，總計40公斤依規定辦理銷毀或退運。

