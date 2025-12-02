小磨坊黑胡椒檢出禁用農藥
記者傅希堯∕台北報導
食藥署2日公布本週邊境檢驗不合格名單，包括自越南進口的黑胡椒粒、自埃及進口的羅勒葉、自中國大陸進口的八角等辛香料都被驗出農藥殘留超標，這些共約27公噸的辛香調味料都已要求業者銷毀或退運。
食藥署指出，小磨坊公司自越南進口的20公噸黑胡椒粒被檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05ppm，這一批貨品已全數退運或銷毀。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，雖然這一批黑胡椒是小磨坊貿易近半年首批不合格的黑胡椒，但因其關係企業過去也有違規紀錄，因此將持續採取監視查驗至明年11月4日。
食藥署統計，從越南進口黑胡椒近半年受理報驗54批、檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格的原因是蘇丹色素及農藥殘留不合格，自2024年11月8日起至2026年11月4日，針對越南黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。
而由金豐華自中國大陸進口的6800公斤八角，檢出殘留農藥待克利0.08ppm、得克利0.06ppm，依農藥殘留容許量標準，待克利、得克利都以0.05ppm為法規容許值，這一批6.8公噸八角已要求業者銷毀或退運。
另外，由欣臨公司從埃及輸入的羅勒葉，製造廠是MCCORMICK FRANCE SAS，這批產品被檢出殘留農藥待克利0.07ppm，超出「農藥殘留容許量標準」法規容許值的0.05ppm，23.76公斤全數退運或銷毀。
劉芳銘表示，由於進口業者的關係企業也曾有過違規紀錄，雖然來自同產地、同號列的產品為近半年首批違規，但還是維持監視查驗；針對整體埃及進口的羅勒葉，近半年累計4批不合格，將調整為20%至50%加強抽批查驗至2026年1月1日為止。
還有，由澤峰公司從中國大陸進口紙皮烤核桃，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.18g/kg。劉芳銘說，這類產品非屬於准用範圍，共414公斤不合格品項已全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，調整為加強抽批查驗；整體中國大陸進口同號列產品，維持2%至10%一般抽批查驗。
其他人也在看
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 269
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 45
大腸癌年輕化！童年吃下1毒素悄悄改變DNA 科學家曝1物有助減緩突變
近年來，多國報告指出，50歲以下年輕族群的大腸癌病例顯著上升。腎臟科醫師江守山在臉書發文指出，最新研究顯示，童年時期透過食物感染的細菌，其產生的「大腸桿菌素」（colibactin）可能是導致「早發性大腸直腸癌」激增的罪魁禍首。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 44
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 13 小時前 ・ 8
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 143
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 3
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 11 小時前 ・ 4
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 2
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
一劑一億元的藥納健保給付熱議 台大醫院院長表態支持
12月起，一劑要價一億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療納入健保給付，引發各界質疑是否有必要為了極少數人而使用大量健保資源。台大醫院院長余忠仁今天（2日）表示，他支持這項決定，這象徵人類可藉由科學，改變自身命運，改善生命品質。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
研究證實「維生素D吃4年」 可延緩老化3年、保護DNA
醫師江守山分享最新研究顯示，每天服用維生素D及Omega-3脂肪酸補充劑，持續4年可延緩生物老化3年。研究追蹤1054名50歲以上受試者的端粒健康狀況，發現維生素D能有效保護染色體末端的端粒，減緩老化速度。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 2
網紅醫批億元罕藥「技轉美國」再賣台！台大醫感傷吐實：當時就沒人要買
AADC缺乏症基因治療藥物，每劑要價近1億元，本月1日起納入健保給付，預估第一年使用人數13人、藥費約13億元。有醫師質疑「值得嗎？」並批評拿台灣孩童做試驗、技術轉移給美國，再賣給台灣人。讓參與研發的台大基因醫學部主任簡穎秀感傷表示，這是罕見疾病的基因治療，當年團隊為了做研究，找到第一筆資金都是千辛萬苦，直言「當時根本沒人看好，就沒人要買啊！」（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 2