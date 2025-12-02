小磨坊黑胡椒檢出禁用農藥

自越南進口的黑胡椒粒被檢出殘留農藥三賽唑超標。

記者傅希堯∕台北報導

食藥署2日公布本週邊境檢驗不合格名單，包括自越南進口的黑胡椒粒、自埃及進口的羅勒葉、自中國大陸進口的八角等辛香料都被驗出農藥殘留超標，這些共約27公噸的辛香調味料都已要求業者銷毀或退運。

自大陸地區進口的八角殘留農藥超標不得輸入。

食藥署指出，小磨坊公司自越南進口的20公噸黑胡椒粒被檢出殘留農藥三賽唑0.09ppm，依據「農藥殘留容許量標準」為不得檢出，應低於檢測方法定量極限0.05ppm，這一批貨品已全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，雖然這一批黑胡椒是小磨坊貿易近半年首批不合格的黑胡椒，但因其關係企業過去也有違規紀錄，因此將持續採取監視查驗至明年11月4日。

自埃及輸入的羅勒葉被驗出農藥殘留超標。（食藥署提供）

食藥署統計，從越南進口黑胡椒近半年受理報驗54批、檢驗不合格批數為8批，不合格率為14.8%，檢驗不合格的原因是蘇丹色素及農藥殘留不合格，自2024年11月8日起至2026年11月4日，針對越南黑胡椒在邊境採監視查驗，100%檢驗蘇丹色素及農藥殘留合格後才可輸入。

而由金豐華自中國大陸進口的6800公斤八角，檢出殘留農藥待克利0.08ppm、得克利0.06ppm，依農藥殘留容許量標準，待克利、得克利都以0.05ppm為法規容許值，這一批6.8公噸八角已要求業者銷毀或退運。

另外，由欣臨公司從埃及輸入的羅勒葉，製造廠是MCCORMICK FRANCE SAS，這批產品被檢出殘留農藥待克利0.07ppm，超出「農藥殘留容許量標準」法規容許值的0.05ppm，23.76公斤全數退運或銷毀。

劉芳銘表示，由於進口業者的關係企業也曾有過違規紀錄，雖然來自同產地、同號列的產品為近半年首批違規，但還是維持監視查驗；針對整體埃及進口的羅勒葉，近半年累計4批不合格，將調整為20%至50%加強抽批查驗至2026年1月1日為止。

還有，由澤峰公司從中國大陸進口紙皮烤核桃，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.18g/kg。劉芳銘說，這類產品非屬於准用範圍，共414公斤不合格品項已全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，調整為加強抽批查驗；整體中國大陸進口同號列產品，維持2%至10%一般抽批查驗。