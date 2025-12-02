小磨坊黑胡椒粒、味好美羅勒葉農藥超標 2萬公斤邊境銷毀

1批由「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南進口的黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm，產品共2萬公斤須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（2）公布邊境檢驗不合格食品，兩款知名品牌調味料上榜，包括小磨坊黑胡椒粒、味好美羅勒葉，都檢出農藥不符規定，需在邊境退運或銷毀。食藥署針對這兩家業者持續在邊境採監視查驗，也就是100％逐批查驗合格才准輸入。

4批「和海實業有限公司」自大陸進口砧板溶出試驗不合格，在邊境必須退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署每周公布邊境檢驗不符合食品資訊，本周共有23項，其中4批為「和海實業有限公司」自大陸進口砧板，溶出試驗結果高錳酸鉀消耗量為21到23 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具的高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下，因此這4批產品共800個、585.3公斤，在邊境必須退運或銷毀，食藥署針對該業者在邊境調整為逐批查驗。

另外，1批由「小磨坊國際貿易股份有限公司」自越南進口的黑胡椒粒，檢出殘留農藥三賽唑0.09 ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑三賽唑為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.05 ppm，因此這批越南的黑胡椒粒共2萬公斤，在邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這是小磨坊國際貿易股份有限公司近半年首度不合格，但由於其關係企業有違規紀錄，因此持續針對該業者持續採監視查驗，配合整體針對越南黑胡椒粒的監視查驗期限，至民國115年11月4日止。

1批由「欣臨企業股份有限公司」自埃及進口羅勒葉，檢出殘留農藥待克利0.07 ppm，須在邊境退運或銷毀。（圖／食藥署）

另外，1批由「欣臨企業股份有限公司」自埃及進口羅勒葉，檢出殘留農藥待克利0.07 ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，待克利以0.05 ppm為法規容許值，因此該批產品共23.76公斤，必須在邊境退運或銷毀。

劉芳銘說明，欣臨企業股份有限公司是近半年第一批不合格，但其關係企業有違規紀錄，因此針對香辛料產品採監視查驗，至115年4月26日止。至於整體埃及羅勒葉，近半年有4批不合格，邊境抽驗頻率調整為加強抽批（20％到50％）。

