小磨坊３噸印度香芹粉含蘇丹紅 銷毀

自印度進口香芹粉被檢出含有蘇丹色素一號，食藥署要求業者將這批3公噸貨品全數銷毀，不得退運。（食藥署提供）

記者傅希堯∕台北報導

食藥署9日公布邊境檢驗不合格名單，1批自印度進口香芹粉被檢出含有蘇丹色素，食藥署要求業 者將這批共3公噸貨品直接銷毀；另外，自法國進口的石蠟紙則是未通過溶出試驗，自大陸進口的5.5公噸奇異果被檢出殘留農藥超標。

食藥署指出，小磨坊國際貿易股份有限公司自印度進口1批香芹粉被檢出蘇丹色素一號，3公噸全數依規定銷毀，不得退運。食藥署統計近半年受理印度香料用乾燥植物，共報驗2批，不合格者1批，不合格率達50%。

食藥署表示，針對小磨坊國際貿易公司進口貨品，將從一般抽批調整為加強抽批；至於整體邊境，食藥署從民國113年4月18日起至115年11月26日止，針對印度香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，須100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，拉朵蕾股份有限公司自法國進口品牌名為LADUREE的石蠟紙，經以正庚烷在25℃下進行1小時溶出試驗結果，食品接觸面之蒸發殘渣為581ppm，遠高於法定限量之30ppm，已要求業者將這1批石蠟紙依規定退運或銷毀。

食藥署指出，這是過去半年來，同產地、同號列首批不合格產品，未來拉朵蕾公司進口貨品將由一般抽批調整為加強抽批，至於整體邊境仍維持一般抽批。

食藥署表示，本週也發現喬眾有限公司自大陸進口5555.20公斤之鮮奇異果，檢出殘留農藥剋安勃0.02ppm、百克敏0.05ppm、氟派瑞0.05ppm、滅芬座0.02ppm，都超過法定容許值，這1批奇異果已要求業者全數退運或銷毀，並未流入國內市場。