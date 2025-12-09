小磨坊「1產品」檢出蘇丹紅！馬卡龍名店石蠟紙也違規

記者蔣季容／台北報導

「小磨坊」進口一批來自印度的香芹粉檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（9）日公布邊境不合格品項，其中知名調味料品牌「小磨坊」進口一批來自印度的香芹粉檢出蘇丹色素，共計3公噸依規定退運或銷毀。此外，法國知名馬卡龍品牌「LADUREE」進口的法國石蠟紙則是溶出試驗結果不合格，依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，此次有1批由輸入業者「小磨坊國際貿易股份有限公司」報驗的印度香芹粉，檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉共計3公噸，在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計近半年，從114年6月1日至114年12月1日止，受理印度的香料用乾燥植物，報驗2批，檢驗不合格1批，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年4月18日起至115年11月26日止，針對印度的香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，劉芳銘指出，此次有1批由輸入業者「拉朵蕾股份有限公司」報驗的法國石蠟紙，品牌名為「LADUREE」，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581 ppm，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類-與食品直接接觸面的部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣合格標準為30 ppm以下。這批法國的石蠟紙共計0.4公斤在邊境必須退運或銷毀。

「LADUREE」進口的法國石蠟紙則是溶出試驗結果不合格。（圖／食藥署提供）

食藥署針對「拉朵蕾股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

