小社區的大人物 竹塘社區總幹事詹炳煌

竹塘社區總幹事詹炳煌將多處髒亂區域改造成魅力公園，榮獲內政部國土管理署舉辦的致敬魅力城鄉大賞佳作獎。（記者方一成攝）

時間回到一0四年十二月，環保團體在十二月十七日公布全台環境髒亂評比，彰化縣竹塘鄉赫然出現在名單中，竹塘社區總幹事詹炳煌看到報導，心裡很不是滋味，並決心扭轉外界對竹塘的看法，因此開始帶領環保志工針對社區髒亂地點加強打掃，並向彰化縣政府城市暨觀光發展處申請經費將多處髒亂區域改造成魅力公園，於一一三年開花結果榮獲內政部國土管理署舉辦的致敬魅力城鄉大賞「佳作獎」。

芳苑分局今（二十一）日表示，總幹事詹炳煌為了激發社區民眾共同防制犯罪、降低犯罪，提升社區居民自我安全防衛意識，積極投入彰化縣警察局承辦的社區治安專案競賽，於一0八年第一次參賽，結果不盡理想，所獲得的獎勵金還不夠支付競賽書面的工本費，詹總幹事不服輸，積極向其他社區學習，於一一一及一一二年連續二度獲得社區治安專案競賽第一名，並於一一三年榮獲內政部標竿社區認證標章及一一四年十月獲內政部評核治安社區一般組優等。

除此之外，詹總幹事持續帶領社區成員參與各項社區營造，在消政方面獲得內政部一星韌性社區標章、在社政方面獲得衛生福利部一朵紫絲帶認證、第一屆社區金像獎團體組金獎全國第一名、金卓越社區績效組優等、在環政方面獲得行政院環保署評核低碳永續家園銀級認證及全國績優水環境巡守隊甲等獎。

詹總幹事表示，得獎是很光榮的事情，更是對社區成員努力營造的肯定，但他更在意的是社區長者是否能老有所倚，他分享一個故事，在疫情期間所有到關懷據點活動的長者，都必須量測體溫才能參加相關課程及活動，某天有一名長者經照服員測量後體溫超標，因此照服員請她先回家休息，沒料到話還沒說完長者的眼淚已經滴下來，長者不想回家，她生活的重心就是參加社區關懷據點的活動，那一刻詹總幹事感覺到自己這幾年來辛勤的付出得到最大的肯定，那一滴淚帶給他的力量是所有獎項皆無法比擬。

詹總幹事有一個願景，他希望將竹塘經驗分享給更多社區，與鄰近的社區一起成長、一起維護社區治安，共同建構「美好彰化希望城市」。