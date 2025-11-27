小禎不忍暴怒！被詐騙盜用照片代言茶 《禎甄要chat內》揭常見詐騙手法
娛樂中心／綜合報導
台灣詐騙手法不斷翻新，連藝人同樣是受災戶！藝人小禎與佩甄在《禎甄要chat內》Podcast節目分享近期被詐騙經驗，其中，讓小禎大動肝火的就是被詐騙集團拿人頭做茶飲的假代言，不僅照片被偷用，還利用AI製作廣告，鋪天蓋地的宣傳手法讓粉絲信以為真；小禎提及，許多粉絲因此被騙，自己也收到滿滿私訊，不過怎麼解釋都解釋不完，因為連她自己都是受害者，讓她很無奈。
被盜用肖像教人買股票 佩甄自嘲：不知道自己這麼厲害
「聽到要借錢的就是要騙人的。」不只小禎遭詐騙集團盜用肖像，藝人佩甄也在節目中分享自己的經驗，原來照片也曾被詐騙集團拿來設置股票群組，看似要教民眾如何買股票，其實卻是在悄悄騙財，讓佩甄自嘲，都不知道自己這麼厲害，不過，與詐騙接觸的經驗還不只這一次；佩甄分享，自己粉絲社團明明都訂好社群公約，叮嚀各種連結千萬不能點進去，但每天早上起來第一件事還是得刪文，不是騙你買衛生紙，就是謊稱群組人數已滿，要你退群再加另外群組。
事實上，根據警政署165打詐儀表板顯示，今年8月詐騙案件受理1萬5296件，財損高達超過73億，換言之，一天就損失2.4億，等於每天都有人被受騙，對此，藝人佩甄也直言，這與詐騙手法推陳出新有關係；她表示，現在個資很太容易就洩漏，原本看似正常聊天的Line群組，也有可能被詐騙集團混入竊取個資，尤其很多詐騙集團都是跨國公司，等於提告一個，對方就關一個IP，根本無所適從，因此提升「識詐」免疫力才是重點。
如何提升「識詐」免疫力？必要時撥打165反詐騙
不過，面對詐騙手法越來越多變，該如何提升「識詐」的免疫力？小禎與佩甄也在節目中分享幾個關鍵；小禎強調，要買藝人代言的產品一定要認明粉絲團是否有「藍勾勾」，像她自己就只有唯一一個有「藍勾勾」的粉絲團，呼籲粉絲要購買前一定要看清楚。
佩甄也表示，無論是多熟的朋友，若很久沒聯絡也要提高警覺，不要隨意洩露個資，先找另個好朋友聊聊，找一個人先把關，若真的沒人幫忙，就可撥打165反詐騙專線查證，或是直接去警察局請求協助，大家一起積極提升「識詐」免疫力，才可能阻止更多詐騙犯罪發生。
