小禎不藏了！生日甜曬小7歲廚師男友激吻照 曝光交往過程

【緯來新聞網】藝人小禎首度在活動場合承認與小7歲廚師男友陳羿偉穩定交往半年，兩人目前正處於熱戀中，而小禎今（11日）在IG曝光多張生日派對照片，其中也大方公開和陳羿偉親吻的合照，再度引起關注。

小禎生日甜曬小7歲廚師男友激吻照。（圖／小禎IG、資料照）

小禎透露，男方已與父親胡瓜見過面，但母親秀秀尚未與男友正式碰面。她9日舉辦41歲生日派對，陳羿偉也出席共襄盛舉。小禎大方在Instagram曬出兩人甜蜜合照，包括一張親吻畫面，引發粉絲熱議。



慶生當天，小禎身穿深紅色香奈兒上衣，與陳羿偉並肩而立，在現場朋友起鬨下甜蜜親吻，陳也不忘向她說聲「生日快樂」，讓氣氛更加溫馨。該段畫面也成為整場慶生影片中最吸睛的一幕。



此外，小禎近期在與好友佩甄共同主持的Podcast節目《禎甄要chat內》中，首次詳細談及這段戀情。她表示，兩人是透過共同朋友介紹，起初僅透過社群平台聊天，經過三個月的互動後才認定彼此的心意。



她進一步分享，今年2月與陳羿偉第一次碰面時，對方甚至不知道她的真實身分，雙方一開始僅是以朋友身份交流，透過日常分享與互相陪伴，逐步發展成穩定戀人關係。她也坦言被對方的誠意打動，「他是真的想認識你，聊著聊著就成了一種習慣。」

