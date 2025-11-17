小禎不藏了！首鬆口「熱戀小7歲男友」超甜細節：這個人真的很特別

娛樂中心／綜合報導

小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。近日小禎在與佩甄創立的Podcast節目《禎甄要chat內》首次細聊這段戀情，表示兩人是透過朋友牽線，穩聊3個月後才確定彼此心意。

小禎（左）鬆口談與Alan陷入熱戀的過程。（圖／翻攝自禎甄要chat內YouTube）

小禎分享，她和Alan今年2月第一次見面，對方起初根本不知道對象是小禎，兩人前期只有透過IG聊天，3個月下來從分享日常、互相陪伴，逐漸走向穩定交往，Alan向她表態，希望彼此的關係能同時是好朋友、好夥伴、好情人，小禎也進而感受到Alan的真誠，「他是真心想了解你，聊久了就變成習慣。」

小禎坦言，兩人第一次見面只有短短2小時，不僅沒有機會深入了解彼此，她一開始也沒有特別心動，「但他真的乾淨、很帥！」小禎爆料，Alan當天甚至不小心打翻蛋糕，這個小插曲讓她念念不忘，至於曖昧情愫究竟從哪一刻開始，小禎坦言自己也說不上來，但彼此都覺得「對方不太一樣」。

小禎言語之間洋溢幸福氛圍。（圖／翻攝自禎甄要chat內YouTube）

小禎幸福透露，Alan給足她滿滿安全感，即便工作繁忙也會抽空報備，讓小禎感到很踏實，「他讓我看到安全感是能被建立的，當教科書上寫的事真實發生在你身上，就會覺得這個人真的很特別。」小禎分享與Alan的甜蜜日常，透露兩人會在IG建立口袋名單，只要看到想嘗試的餐廳就會加入清單，之後再一間間實際造訪，「我們真的會一家一家去吃，踩雷也沒關係，好吃的話就更值得。」Alan的用心也讓小禎深刻感受到他是一個會將承諾化為實際行動的人。

