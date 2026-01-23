小禎同行小7歲鮮肉廚師男友「激似大谷翔平」互動超浪漫

王心凌23日在台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」。（寬宏藝術X天晴娛樂提供）

甜蜜天后Cyndi王心凌「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」的最終站演出，於今晚23日開始一連兩天在台北小巨蛋登場！王心凌的「SUGAR HIGH」巡迴演唱會自2023年9月從台北小巨蛋起跑，歷經「SUGAR HIGH2.0」升級，至今歷時855天，唱遍31個城市，77場演出，場場爆滿、好評不斷，終於在今明兩天回到台北小巨蛋開唱，舉辦最終站第78、79場演出，門票自開賣以來就一票難求，兩場門票早已售罄。

王心凌為台北最終站打造開場全新的「Bite Back 銀耀戰甲」，全場連換7款造型，讓粉絲大呼：「太有誠意了！」整場演唱會王心凌Live實力狂飆，一開場近20分鐘不間斷的快歌組曲讓全場嗨翻，隨後馬上演唱抒情搖滾和Unplugged段落，滿座萬名粉絲跟著大合唱，宛如巨型KTV現場。

王心凌好友吳青峰、許茹芸及小禎與閨密李佩甄昨坐在台下欣賞演出，小禎帶著小7歲外形酷似大谷翔平的男友Alan同行，大方放閃。王心凌2場小巨蛋完售共吸引2萬粉絲到場支持，票房粗估吸金5780萬元。

