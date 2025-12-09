小禎哭了！Emma生日禮物藏感人寓意 出道作胡瓜力挺

小禎與前夫李進良的女兒Emma出席《整形過後》首映記者會。（圖／記者陳怡伶攝）





整形醫療影集《整形過後》今（9）日舉辦首映記者會，由監製温昇豪率領主演群張榕容、安心亞、韓星李廷鎮等演員出席，暢談拍戲點滴，其中這部戲也是小禎（胡盈禎）和前夫李進良女兒Emma的出道作，她受訪時也坦言「很緊張」。

《整形過後》今天在西門國賓戲院盛大舉辦700人首映會，Emma表示爸爸李進良及阿公胡瓜都會到場支持，媽媽原本也要來，但因為今天是她41歲生日，人在國外慶祝，所以無法到場，不過她已經提前送了生日禮物。

Emma透露送了媽媽101朵紅玫瑰，不過她害羞的說寓意很煽情，「我覺得媽媽像100朵花，那個1朵代表是我，加在一起這樣。」不過小禎收到花的表情太冷靜，讓Emma有點失落，「但她看到卡片的反應我很滿意，有落淚。」

Emma也提到在拍戲時，阿公胡瓜很想到現場探班，但時間一直對不上，今天來還特別叮嚀她要好好說話，至於胡瓜看到演出後的評價，「例如說表情再更豐富一點，他有看我哭戲，他說覺得蠻打動的。」

雖然先前有說要出國念書，但Emma今天證實已經錄取輔大大傳系，温昇豪更驕傲說「第一名喔！」被問到和媽媽的男友熟嗎，她表示吃過幾次飯，算是熟悉，至於是不是真的像大谷翔平，「可能略像吧，但是也沒有像。」讓全場笑翻。



