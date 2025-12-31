小禎大巨蛋朝聖蔡依林演唱會！驚見歌迷「為1事」爆衝突：好兩難

娛樂中心／蔡佩伶報導

天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間在大巨蛋登場，其中耗資9億將許多大型動物道具搬進舞台，讓進場粉絲嘆為觀止，然而，第一天演唱會結束後，也有粉絲好奇究竟蔡依林演唱會能否「站起來跳」，竟意外釣出女星小禎的回應。

小禎昨（30日）跟朋友一起進場欣賞蔡依林的演唱會，而她在回應新加坡男星兆群「蔡依林演唱會是否能夠站起跳」的疑問時，竟意外曝光當晚有人為此吵架，小禎還原當下情況，指出演出期間，前排觀眾的確有站起來，但後排觀眾卻對此感到不滿，認為會影響他的觀賞體驗。

豈料在爭執之際，前排觀眾突然開嗆：「蔡依林說我可以站起來跳」，讓親眼目睹的小禎無奈表示：「真的好兩難」，也反問網友的想法，網友見狀表示「是鐵粉一定會站起來跳」、「就是要嗨啊，要不然躺著看好了」。

小禎透露有歌迷為了「跳不跳」起爭執。（圖／翻攝自Threads）

