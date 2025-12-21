小禎大方吻小7歲男友「Emma真實反應曝」 發少女尖叫

温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。曾向鎮透露，在做特殊妝造時，每次一喊卡他就會擔心被外面的人看到，所以當時跟Emma拍口罩吻時，他自己其實也很緊張，擔心對方看到有妝造的自己會害怕。

Emma。（圖／小娛樂）

Emma透露跟媽媽小禎一起看首播時，小禎激動地發出少女的尖叫。拍口罩吻時，其實爸爸李進良跟媽媽小禎都想要去探班，被她拒絕，「沒有什麼好看的！不要來！」當下拍攝時，她其實覺得很害羞，不過她認為那也不是真的吻，只是碰一下而已，「一個關懷之吻」。

小禎和Alan。（圖／翻攝自佩甄IG）

日前小禎到國外慶祝41歲生日，被親友們記錄下跟小7歲男友Alan大方接吻畫面，Emma習以為常表示，「我看過很多次了！」她表示自己跟媽媽相當親，什麼事都會聊，因此都會知道彼此的秘密。