小禎女兒出道首秀！坦言很緊張 送媽媽41歲生日禮物藏浪漫寓意

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

影集《整形過後》今（9）日舉辦首映。監製温昇豪及演員群張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、郭子乾、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、Emma、陳邦鋆一同出席記者會。而這也是小禎女兒Emma（李曼唯）的出道首秀，而她也坦言非常緊張。

今天是小禎女兒Emma（李曼唯）的出道首秀。（圖／黃鈺晴攝）

Emma透露，外公胡瓜有叮嚀她，「要好好講話。」也提到胡瓜已經看過並給予自己評價和建議，而今天胡瓜和爸爸李進良都會到場支持。不過媽媽小禎出國過生日無法到場，但她也分享自己有送給媽媽101朵紅色玫瑰花當作生日禮物，隨後她也透露禮物的意義，「媽媽是那100朵，我是那1朵。」至於媽媽收到的反應，Emma則說：「因為她比較冷靜，但看完卡片有落淚。」而回家後她還會在與媽媽視訊慶祝。

回憶去年拍戲的日子，Emma表示，當時自己都是以角色的方式生活，「想像她放學會做什麼、在家會怎麼過日子，還寫日記幫助自己進入角色。」温昇豪也笑說從小看著Emma長大，這次從「叔叔變爸爸」毫無違和感，Emma說：「我們平常就很熟，拍戲時會一起討論劇本，昇豪叔叔也常給我很多指導，真的幫助很大！」

至於這次在劇中上演「百合戀」的劉瑞琪與曹蘭，在預告釋出後就掀起不小討論。曹蘭坦言，一開始接到劇本時，以為自己是性別重置的那方，但沒想到經然是劉瑞琪，而劉瑞琪也表示，自己完全沒有想到搭檔會是曹蘭，「心裡完全『ㄉㄨㄞ』了一下，想像不到這個巧妙的組合，但相信這一定會看出一朵花吧！太驚喜了，這個組合很妙、很喜歡！我拿到永馨角色時，希望呈現出來是最溫柔、最舒服的，連呼吸、空氣都感覺得到彼此的存在，是一對不需要甜言蜜語的靈魂伴侶。」劉瑞琪也不忘感謝導演林立書和劇組的幫忙，才能拍出這一對愛侶的深情。温昇豪則對這段忘年戀大讚，「跳舞那段就看到兩人真的默契十足，看對方眼神就是充滿愛。」





