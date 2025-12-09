小禎女兒Emma拍戲出道 和温昇豪有對手戲

（中央社記者洪素津台北9日電）藝人小禎和前夫李進良的女兒李曼唯（Emma）今天出席戲劇「整形過後」首映會宣告出道，她在劇中和演員温昇豪有不少對手戲；看著Emma長大的温昇豪說，Emma已錄取輔仁大學。

整形外科醫療影集「整形過後」監製温昇豪、導演林立書率主演演員張榕容、安心亞、鄒承恩、艾怡良、Emma、韓星李廷鎮與新加坡演員陳邦鋆等出席首映會，而李進良也是「整形過後」顧問。

首次出演戲劇的Emma坦言確實有演出興趣，之後只要有人找她試鏡都不排斥。

目前就讀國際學校的Emma被温昇豪爆料已錄取輔大，至於小禎曾透露Emma要出國念大學，Emma說，思考後覺得爺爺、奶奶已有年紀，想多花點時間陪伴，「出國再緩緩，之後再說。」

「整形過後」13日起每週六晚間9時在公視頻道播出2集；晚間11時於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。（編輯：李明宗）1141209