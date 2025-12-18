小禎女兒Emma正式出道 《整形過後》勤學柔道滿身傷

小禎與李進良的女兒李曼唯（Emma），首次參與演出，在影集《整形過後》中飾演温昇豪飾演的整外醫師「江浩宇」之女「沐瑄」。她在開拍前所做的第一件事，除了上表演課，竟是走進柔道館、一次又一次「真的被摔」。

Emma李曼唯（左）在《整形過後》與張榕容（右）有不少對手戲，大讚前輩是仙女！（圖／六魚文創提供）

從基礎倒法到過肩摔，從一開始的「不敢倒」，到後來「自己往前衝」，Emma 把角色的不服輸，練成身體的本能反應：「這是我第一次接觸柔道，雖然看起來只是動作，但真的沒有想像中簡單，花了很多時間練習。」拍攝當天，她反覆觀察張榕容的排練，上戲後連摔好幾次依然穩穩完成，成功挑戰首次動作戲。

談到與張榕容的合作，Emma 滿是感激與崇拜，「她有一種仙女般的特質，只要我有比較卡的地方，她都會直接告訴我怎麼做，或是在拍戲時丟詞給我，讓我可以比較順利進入狀態。」

Emma李曼唯首次演戲，即將在《整形過後》正式登場。（圖／六魚文創提供）

Emma 的首次戲劇演出，也讓媽媽胡盈禎（小禎）全力應援，不僅在社群限動開心喊話：「有夠期待的啦！李小姐這禮拜六要登場了！」連經紀人都感性發文回憶：「她三歲時我就遇見她，轉眼間18歲了。從定裝、跟拍到第一次看到她哭戲一鏡到底，Emma 真的是善良可愛的女孩，也會是未來的一顆星星。」

《整形過後》本週六（20日）晚間9點於公視頻道首播，連播2集；晚間11點於公視＋、台灣大哥大 MyVideo、Hami Video 上架2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接力播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導