小禎小7歲男友驚喜現身生日趴 感動落淚：我終於等到這一刻！

男友驚喜現身，小禎感動落淚。（圖／IG@sleepyjane415）

女星小禎（胡盈禎）上月迎來41歲生日，與好友佩甄、小馬夫妻等人一同前往廣州慶生，氣氛熱鬧又溫馨。這次生日之所以格外令人感動，關鍵就在於她小7歲的廚師男友Alan驚喜現身，讓原本以為無法見面的她當場情緒潰堤。小禎事後也分享當下心境，感動表示：「我終於等到這一刻呀！」

佩甄在節目中透露，其實這份感動早有伏筆。她回憶，曾與小禎一起旅行時，小禎語重心長地說過一句：「從來沒有人給過我驚喜。」小禎坦言，是因為看見身邊不少朋友的另一半，總會默默安排驚喜、製造浪漫，長期累積下來才有感而發。當時在場的朋友們都將這句話放在心上，也因此在她40歲時，特別為她策畫了一場盛大的生日派對。

到了41歲生日這天，驚喜再度升級。小禎與佩甄在 Podcast 節目《禎甄要chat內》中分享，原本因工作無法同行的Alan，最後仍排除萬難現身，甚至還穿著兩人初次見面時所穿的毛衣。小禎笑說，當天其實一直有「第六感」，甚至覺得男友出發前打電話時聲音怪怪的，彷彿就在同一個空間，但直到親眼看到對方現身，仍忍不住當場落淚，直呼：「他就是一個說到做到的人，讓我覺得怎麼可能！」

佩甄在一旁見證好友的幸福，也被深深感動，她形容「你真的一回頭看到他，眼睛馬上就亮起來」。她也透露，小禎並不是一個容易感動到落淚的人，但當天卻哭了很久。對此，小禎再度感性表示：「我就覺得我終於等到這一刻呀。」佩甄則感性形容，看到好友終於等到願意為她付出、也願意給她驚喜的人，心情就像嫁女兒一樣。事實上，小禎去年認愛Alan後便備受關注，也曾公開表示這是一段令人期待的關係，如今在41歲生日收穫如此用心的驚喜，不僅讓她感動落淚，也讓身邊好友與粉絲們真心替她感到開心。

