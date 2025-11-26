小禎帶男友見張小燕 接地氣「機車雙載」夜返香閨

小禎帶男友認識身邊的長輩。（羅永銘攝）

小禎（胡盈禎）日前大方認愛交往逾半年、小7歲廚師男友Alan（陳羿偉），好友佩甄認證兩人超閃，會在大家的面前互餵、親吻。今（26日）媒體報導，小禎已帶男友認識綜藝大姐張小燕，散會後，男友騎機車載著小禎回女方的住處，關係再升級。

小禎今年9月認愛廚師男友Alan，甜蜜地稱「這是我很想好好呵護的一段關係」。爸爸胡瓜坦言已經見過小禎男友，「他很乖都不太講話，碰到我都一直發抖，我也無從了解他」。至於小禎要不要再婚，胡瓜說自己不會特別給建議，因為女兒已長大，有自主權，讓小倆口自行發展。

除了胡瓜，演藝大姊大張小燕也已看過小禎男友。根據《壹蘋新聞網》報導，小禎19日下班後，和佩甄到餐廳用餐，張小燕、楊祐寧也在現場。當天晚間10點多，小禎男友壓軸現身，跟眾人打招呼。凌晨1點，聚會正式結束，小禎坐上男友的機車、戴著情侶安全帽，一起返回小禎的住所。

而小禎近日出席活動時，被問到戀情，瞬間滿臉春風，說男友跟女兒Emma相處和睦，很愛鬥嘴。不過，小禎說現階段沒動念再婚，「還沒想那麼多，現在講這些都太早，我們都是順其自然，沒有設定也不想給彼此太大壓力」，目前媽媽秀秀沒見過男友，小禎也沒看過男友的父母。

