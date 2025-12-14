小禎廚師男友前任遭挖！身分竟是「9.3萬粉網紅」 超正私照曝光

娛樂中心／綜合報導

小禎和Alan日前在慶生派對上激吻。（圖／翻攝自小禎IG）

小禎（胡盈禎）今年大方認愛小7歲、輪廓神似日籍棒球球星大谷翔平的新歡Alan（陳羿偉），喜獲各界祝福。如今有網友挖出Alan前女友身份，女方不僅外型亮眼，IG甚至坐擁9.3萬名粉絲追蹤，在網路上小有名氣。

Alan前女友真實身分被起底是網紅吳珮嘉。（圖／翻攝自吳珮嘉IG）

一名網友在Dcard發文表示，她一直覺得小禎新歡Alan很眼熟，甚至一度以為對方是《棒棒堂》男孩，循線追查才發現Alan是名廚師，更進一步想起Alan過去和網紅吳珮嘉有過一段戀情，讓網友笑稱：「終於解開心中覺得眼熟但又想不起來是誰的疑惑了。」

吳珮嘉擁有9.3萬名粉絲追隨。（圖／翻攝自吳珮嘉IG）

吳珮嘉五官精緻、外型亮眼，大學時期踏入模特兒圈的她，IG坐擁9.3萬名粉絲追蹤，吳珮嘉性格坦率、不做作，平時除了分享美妝保養日常，也不時曬出和朋友們的搞笑日常，深受不少粉絲喜愛。Dcard貼文曝光後，沒想到竟然釣出不少與原PO相同的網友，驚呼：「難怪我一直覺得我看過！真的謝謝你這篇文」、「原來是珮嘉男友！！你一講有印象了」、「之前有追蹤女生，她分手的時候我還有追」。

