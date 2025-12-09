小禎愛女榜首考取輔大大傳系 曝與媽媽男友私下互動

《整形過後》是Emma（左）出道作，與平時喊叔叔的温昇豪（右）合演父女。六魚文創提供



小禎與前夫李進良的女兒李曼唯（Emma）以《整形過後》出道，昨（12╱9）她與監製温昇豪、導演林立書、張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、郭子乾、艾怡良、林育品（阿喜）、王渝萱、劉瑞琪、曹蘭、陳邦鋆等人出席首映會，她坦言「非常緊張」，外公胡瓜還叮嚀：「要好好講話。」她也表示外公有先看劇並給予評價和建議。

昨小禎在國外慶祝41歲生日，無法到場看首映，Emma透露有送媽媽101朵紅色玫瑰花，「媽媽是那100朵，我是那1朵」。至於媽媽收到的反應，她笑說：「因為她比較冷靜，但看完卡片有落淚。」她坦言有跟媽媽的男友Alan吃過幾次飯。

鄒承恩（後排左起）、李廷鎮、艾怡良、王渝萱、潘儀君、郭子乾、劉瑞琪、Emma、洪暐哲（前排左起）、張榕容、温昇豪、安心亞、陳邦鋆、胡瑋杰、曹蘭、阿喜（前）出席《整形過後》首映會。六魚文創提供

回憶去年拍戲，Emma透露：「那時我每天都以沐瑄的方式生活，想像她放學會做什麼、在家會怎麼過日子，還寫日記幫助自己進入角色。」從小看著Emma長大的温昇豪笑說這次從「叔叔變爸爸」毫無違和感，還透露她以「第1名錄取輔大大傳系」，她也說：「我們平常就很熟，拍戲時會一起討論劇本，昇豪叔叔也常給我很多指導，真的幫助很大。」

《整形過後》12月13日起每周六晚間9點在公視頻道播出2集；晚間11點於公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo與Hami Video同步上線。

