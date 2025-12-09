小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀「好好說話」 羞曝送媽媽101朵玫瑰背後含義

由温昇豪擔任監製的整形外科醫療影集《整形過後》即將開播，9日盛大舉辦700人首映會，全體演員齊聚一堂，相當熱鬧。值得一提的是，這也是小禎女兒李曼唯（Emma）的出道作，她今天首度公開露面相當緊張，透露媽媽小禎因生日不在台灣，不過有提前送上卡片跟101朵紅色玫瑰花，「她看完卡片有落淚。」

由温昇豪擔任監製的整形外科醫療影集《整形過後》即將開播， 9 日盛大舉辦 700 人首映會。（圖／六魚文創 提供）

Emma在劇中飾演温昇豪女兒「江沐瑄」，她坦言今日出席首映會「非常緊張」，被問到媽媽有沒有教她如何面對媒體，她笑說，外公胡瓜有叮嚀他：「要好好講話。」不僅如此，Emma表示，胡瓜先前原本想去探班，但時間剛好對不上，不過在看了劇後，也有給予她評價和建議，「比如表情應該要豐富一點，他說哭戲蠻打動他的。」

而今晚胡瓜和李進良也會到場力挺Emma，可惜小禎因出國無法看首映，而今天恰巧是小禎41歲生日，Emma透露已經有送給媽媽101朵紅色玫瑰花和手寫卡片，被問到101朵有什麼含義，她害羞說：「這有點煽情，媽媽像一百朵花，我就是那一朵。」不過她笑說，小禎收到後反應讓她有點失落，「她比較蠻冷靜，不過看完卡片有落淚。」

小禎女兒Emma（左）出道首秀，坦言相當緊張。 （圖／六魚文創 提供）

而小禎先前認愛小7歲的廚師男友Alan，Emma透露，有和對方吃過幾次飯，至於本人是否像外界說的外型神似大谷翔平？她思考一會後說：「我覺得略像吧，也沒有像。」《整形過後》13日晚間9點將於在公視頻道首播。

