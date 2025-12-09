小禎愛女Emma正式出道！ 汪小菲低調來台「現身首映」

影集《整形過後》由温昇豪擔任監製跟主演，找來張榕容、安心亞、韓星李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲等，9日舉辦首映記者會，所有演員到齊，温昇豪感性感謝所有人，他表示昨晚緊張到失眠，「所有專訪、訪問我都努力闡述我想表達的，就是謝謝大一起努力的成果」。

温昇豪首映前一天失眠。（圖／小娛樂）

張榕容飾演整形醫生。（圖／小娛樂）

日前別檔綜藝節目利特、孝淵特別幫温昇豪宣傳新戲，他受訪時表示，自己完全不知道利特會幫忙，對方突然拿起了海報跟孝淵合照，還上傳到IG，「我真的很感謝他」，她笑說韓國的宣傳就靠利特跟李廷鎮，他表示韓國版權也正在談，未來希望能在當地上線，「廷鎮有一個龐大的勢力，他們比較低調，娛樂圈的勢力蠻強的！」被問到是什麼勢力，他表示，「全韓國最大的公司，很多Netflix的戲都跟他們公司有關」，張榕容聽完笑說：「不是要低調嗎！」李廷鎮則謙虛表示，「我會跟利特說，請他把電視劇海報上傳IG！」

李廷鎮為戲來台宣傳。（圖／小娛樂）

劇中飾演温昇豪女兒的Emma也出席記者會，這是她的出道作品，媽媽小禎人在國外過生日，不過外公是胡瓜、爸爸李進良首映都會現身支持，此外李進良的好友汪小菲也低調到場支持。Emma透露胡瓜提醒她要好好講話，看過作品後也給了一些意見，「他要我表情豐富一點，他也有看到我的哭戲，他說很動容。」

Emma首部影集。（圖／小娛樂）

Emma透露，自己有手作卡片送給小禎當生日禮物，還送上101朵紅玫瑰，「100是媽媽，01是我」，她比是媽媽看到玫瑰時沒有太大情緒反應，讓她有些失望，不過看卡片時的反應讓她很滿意，「她有哭。」