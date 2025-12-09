小禎愛女Emma正式出道！胡瓜「護孫女」現身支持：要好好講話

記者宋亭誼／台北報導

《整形過後》主演群出席首映活動。（圖／記者趙于瑩攝影）

小禎（胡盈禎）與李進良愛女Emma（李曼唯）一轉眼已長成18歲亭亭玉立的美少女，近來也為影集《整形過後》獻出處女秀正式出道，今（9）日Emma隨温昇豪、張榕容、安心亞等主演群出席宣傳記者會，阿公胡瓜也到場力挺。

Emma首度以演員身分面對媒體。（圖／記者趙于瑩攝影）

Emma今（9）日首次面對媒體難免緊張，被問到小禎有無教育她如何面對媒體，Emma笑說阿公胡瓜有到場陪伴她出席宣傳活動，還特別叮嚀：「要好好講話。」聊到家人看她演出的反應，Emma表示胡瓜原本想探班，無奈時間一直對不上，而胡瓜看了Emma的哭戲後，坦言自己有被打動，但仍給出中肯建議：「表情要更豐富一點。」

小禎生日收到Emma 101朵玫瑰花。（圖／記者趙于瑩攝影）

此前小禎在Emma 18歲生日當天送她一條名牌鑽鍊，小禎今迎來41歲生日，Emma不免被問到準備什麼禮物給媽媽，Emma表示小禎人不在台灣，但自己有提前為她慶生，她沒有選擇貴重禮物，而是送了手作卡片與101朵玫瑰花，「我覺得媽媽像100朵花，那1朵就代表我。」Emma透露，小禎平常不太表達情緒，但看到卡片內容後不禁感動到落淚，「她看到卡片的反應我很滿意。」

