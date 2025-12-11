小禎慶生放閃！抱小7歲男友「甜蜜激吻」曬恩愛

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎日前大方認愛小7歲廚師男友Alan，被好友佩甄形容冒粉紅泡泡，戀情甜蜜到不行，在IG頻頻放閃。今(11)日小禎曬出41歲慶生照，她親暱抱著男友還有激吻畫面，相當幸福。

小禎日前迎來生日，閨蜜佩甄在社群上貼出一系列慶生照，並祝福她「幸福的笑容永遠陪伴妳」，照片中也可以看到小禎臉上充滿幸福感，這也是她首度公開與男友的合照。

