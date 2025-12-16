小禎慶生甜吻廚師男友 前夫李進良笑虧他：比大谷翔平有「味道」

影集《整形過後》13日開播收視亮眼，監製兼主演温昇豪16日該劇醫療顧問李進良醫師現身媒體茶敘，李進良笑稱同行看完都大讚拍得精緻又有說服力，甚至診所諮詢量暴增，「都說想整成張榕容的臉、安心亞的身材！」對於外貌上有沒有需要改善的部分？温昇豪透露原本想要改善大小眼的問題，但被對方否決「我要改大小眼，他不幫我做！」李進良便幽默地說，「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」逗樂全場。

温昇豪（左）、李進良（右）16日出席《整形過後》媒體茶敘。（圖／六魚文創提供）

温昇豪表示李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做。」李進良話鋒一轉，認為其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡？我是覺得不需要。」

李進良擔任《整形過後》醫療顧問。（圖／六魚文創提供）

此外，李進良女兒李曼唯（Emma）將在20日播出的第3、4集登場，他表示已經看過女兒演出表現，「我們自己看是覺得超乎我們的想像，但以專業演員來看還需進步。」也不排斥女兒未來想挑戰更多演藝工作，「如果她能做自己有能力、有興趣的事情，是爸媽最開心的事，而且這個劇組、導演、監製都很照顧他，真的很幸運。」

温昇豪透露原本想要改善大小眼的問題，但被李進良否決「我要改大小眼，他不幫我做」。（圖／六魚文創提供）

李進良透露親友團已經約好一起鎖定在電視機前一起看Emma的戲份，還不忘開玩笑說，「媽媽（小禎）要邀請她新男友來看也很歡迎！」聽聞日前小禎慶生時與男友甜蜜親吻，他除送上祝福，也笑說：「替她開心，他（小禎男友）比大谷翔平更有味道。」隨後開玩笑解釋「因為廚師有廚師的味道 」。

