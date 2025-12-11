小禎放閃男友「腳跨到身上」 Alan摟肩笑容燦爛「超級閃」

女星小禎與前夫李進良離婚5年，日前大方認愛新歡Alan，男友是一名廚師，年紀比小禎小7歲。小禎12月9日生日，今（11日）她首度公開放閃，發文分享慶祝生日的照片。

在小禎發布的貼文中可看到，一大群好友相聚吃飯，一同為他慶生。其中最搶眼的莫過於小禎與男友Alan的合照，小禎擁抱男友，並將腳跨到男友身上，Alan則摟著小禎的肩膀，兩人看起來幸福洋溢，十分幸福。

小禎生日放閃。翻攝Instagram @karenhu1984

好友佩甄發文寫道：「妳怎麼那麼漂亮，親愛的禎，生日快樂。幸福的笑容永遠陪伴妳，好愛好愛妳。」兩人的好友誼也令人生羨。小禎曾在節目中透露，與男友兩人是透過朋友介紹而認識的，首次見面大概只相處2個小時，一群朋友相約吃飯，也沒什麼單獨聊天的機會，吃到一半Alan就被老闆叫去開會。有趣的是，當天因為接近Alan生日，所以朋友們幫忙準備了一個蛋糕，他吹完蠟燭下一秒就把蛋糕打翻在褲子上，小禎當下就覺得這個人真的太可愛，連回到家回想起這件事都笑。

