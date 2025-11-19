小禎曝胡瓜心情 意外爆「籃籃有男友」！本人急發聲

小禎意外爆出籃籃有男友的消息，本人也透過經紀公司回應了。（圖／翻攝自籃籃IG、品牌提供）





綜藝天王胡瓜日前錄製《綜藝大集合》，在玩遊戲環節時，疑似觸碰到啦啦隊女神籃籃胸部，慘遭網友炎上。對此，女兒小禎（胡盈禎）今（19）日出席保養品代言活動時，除了提到爸爸的心情外，還意外曝光籃籃有男友一事，對此，本人也回應了。

小禎表示，胡瓜心情確實有受到影響，原本盡力想要避嫌，沒想到事情卻演變成這樣，不過小禎一句「籃籃等於是他另外一個乾女兒，他跟籃籃男友也很熟。」意外曝光戀情，事後記者求證時，小禎才得知籃籃並未認愛，一聽到對方緋聞對象名字、職棒選手「郭嚴文」時，小禎也兩手一攤快速離開。

廣告 廣告

對此，對於錄影時胡瓜在遊戲中不小心的肢體碰觸，籃籃透過經紀公司表示，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」至於小禎提到的男友一事，籃籃也澄清，「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感並沒有交往，目前的確是單身。」



【更多東森娛樂報導】

●Mandy讚大S孩子教得好！首曝她託付遺願：我一直在做

●胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃 製作單位致歉：避免再發生

●胡瓜疑襲胸籃籃遭炎上 一票人幫緩頰！兩派戰翻了

