小禎激吻小7歲廚師男友 貼臉照閃瞎一票人

小禎日前慶祝41歲生日，在社群平台分享生日派對慶生照。（圖／翻攝自IG karenhu1984）





藝人小禎（胡盈禎）日前歡慶41歲生日，好友們紛紛透過社群送上祝福。她也在IG上大方公開放閃，貼出與小7歲的廚師男友Alan的合照，兩人在小禎生日派對上深情激吻、甜蜜相擁的照片曝光後，引來大批網友留言祝賀。

小禎的好友李佩甄日前在IG分享一系列生日派對照片，只見小禎站在生日背板前，與身穿白色上衣、搭配灰色針織衫的廚師男友Alan甜蜜相擁。小禎更俏皮地單腳勾住男友，Alan則緊緊摟著她，兩人臉上洋溢幸福笑容，甜蜜氛圍彷彿從畫面溢出。李佩甄也寫下祝福：「妳怎麼那麼漂亮！親愛的禎，生日快樂！幸福的笑容永遠陪伴妳！」

廣告 廣告

小禎轉發好友限動，另外貼出與男友熱吻、貼臉的合照放閃。（圖／翻攝自IG karenhu1984）

小禎轉發好友限動，另外貼出與男友熱吻、貼臉的合照放閃。（圖／翻攝自IG karenhu1984）

此外，小禎也在限時動態轉發多則好友的生日祝福。其中一張可見她站在黑衣男性友人與男友Alan之間，右下角還附上她與Alan的甜蜜合照。畫面中，兩人自然相擁熱吻，Alan身形比小禎高出一截，一手摟著她、一手插在口袋中，散發濃濃男友力。小禎更同步貼出另一張兩人臉貼臉的親密合照，幸福氛圍滿溢。

小禎與男友甜蜜合照，兩人臉上洋溢幸福笑容。（圖／翻攝自IG karenhu1984）

小禎與男友甜蜜合照，兩人臉上洋溢幸福笑容。（圖／翻攝自IG karenhu1984）

貼文發出後，網友們紛紛留言發出祝福，「第一次看到男友，祝福幸福快樂」、「好美！恭喜妳找到屬於自己幸福的愛情」、「生日快樂，要幸福哦」、「兩位都是真的是越活越漂亮，我的典範」、「男友好帥！幸福」、「最美的小禎姐～生日快樂」、「祝小禎永遠青春美麗」。



【更多東森娛樂報導】

●小禎男友見胡瓜狂抖！私下互動全說了 曾勸女兒「別嫁李進良」

●胡瓜、籃籃襲胸爭議不斷 楊繡惠直言：酸民瞎起鬨

●小煜離婚護理師妻 壓垮婚姻最後一根稻草原因曝光

