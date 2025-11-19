小禎熱戀小7歲男友ing！羞吐18歲愛女「天天與他鬥嘴」

小禎談女兒Emma近況。(記者陳奕全攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕小禎今出席保養品品牌活動，分享18歲女兒Emma近況，被問是否已經正式出道？她僅透露，「最近確實有一起上通告，但細節還不能公布。我們真的有幫 Emma把收入存起來。」

談到小她7歲的廚師男友Alan與女兒的相處狀況，小禎笑說：「他們很常在鬥嘴，都是一些無聊的小事。」但並不是爭寵，而是自然互動，「她都直接叫他Alan，起碼女兒是喜歡他的。」讓她感到輕鬆也放心。她坦言與Alan交往不到半年，目前仍在熱戀期，對於是否會再婚？她語氣保留：「現在講這些都太早了，就順其自然吧！」

廣告 廣告

小禎稱Alan已與胡瓜見過一次。(記者陳奕全攝)

家人方面，小禎透露Alan已經見過胡瓜一次，胡瓜對他印象不錯，覺得「很乖」。但她自己還沒見過Alan的父母，兩家人正式見面仍未安排。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「叫小瑋X館嫂」無剪接錄音流出！ 館長認房事不順

神通少東苗華斌外遇 名模孫正華爆已簽字離婚

存錢超人 懂得克制物慾又會理財的5星座

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

