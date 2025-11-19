小禎熱戀滿臉春風 笑曝小7歲男友跟女兒「天天鬥嘴」

小禎9月大方認愛小7歲的廚師男友Alan，滿臉春風的她19日出席保養品牌10週年記者會，笑說男友與女兒Emma互動融洽，甚至常常因為無聊小事鬥嘴。兩人交往不到半年，小禎認為現在談再婚都還太早，「我們兩個都是順其自然，沒有要給彼此太大壓力。」

小禎19日出席保養品牌10週年記者會（圖／小娛樂）

記者會上，女兒Emma錄製驚喜生日祝福影片，提前祝12月生日的媽媽生日快樂，小禎說，很多網友都說母女越長越像：「我想說這不是當然嗎，不像我怎麼跟前夫交代？」前些日子，她和女兒一起工作，酬勞支票上寫的是Emma名字，眾人追問是否有五位數，她大笑：「我們剛出道1350（元）欸！她才剛要出道！」

小禎與男友Alan愛得大方，Emma更是與之相處融洽，前幾天健檢，女兒在群組詢問糞便檢體要怎麼裝進袋子裡，Alan回道「就像怎麼裝進妳大腦一樣。」讓小禎笑得不行，覺得就是看到兩個年輕人在鬥嘴。

今年耶誕節，小禎原本計畫與男友、朋友們一同去東京玩，只是24號接了工作，只能留在台灣，跨年則因為她家看得到101煙火，已經有朋友主動報名。這樣是否少了兩人獨處時光？她表示還是會抽空約會，只是男友真的也忙，「他願意排休陪我過已經很開心，不用禮物，做一頓飯已經是很好的事。」

另一方面，Emma即將升大學，目前同時申請台灣跟國外的學校，小禎坦言隨著日子越來越近，心中難免會不捨，如果能留在台灣也挺好，究竟最終選讀哪裡，就交給神安排。她對女兒沒有過高要求，只希望健康平安，而Emma的志向每天都在變，還拿不準要選什麼科系。

小禎說，女兒曾有一度想當獸醫，「我跟她爸（李進良）是希望她能放過這些毛孩子。」吐槽令眾人聽了哈哈大笑。細問原因，小禎透露，女兒有陣子想找打工，到了李進良開的獸醫店，做了一天櫃檯就沒再去過了，「她爸也拿她沒轍。」不過已經計畫要和Emma一起開個寵物相關的網路節目。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導