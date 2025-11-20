小禎爆料籃籃有男友！網批「手段蠻粗的」提油救火：胡瓜本來能自己解決

娛樂中心／綜合報導

網友痛批小禎把籃籃的私生活推上風口浪尖。（圖／記者鄭孟晃攝影）

近日《綜藝大集合》「投懷送抱」遊戲近日引發爭議，胡瓜在錄影時疑似碰觸到助理主持籃籃胸部，事件迅速延燒，製作單位火速致歉，民視也承諾後續會修剪相關畫面。胡瓜19日的近況由女兒小禎曝光，沒想到她一句「跟籃籃的男友也很熟」再次掀起話題，網友痛批根本是「假澄清、真補刀」，直言明明她有更好的處理方式，卻要這樣害籃籃。

小禎昨天受訪時替胡瓜緩頰，透露爸爸因爭議非常難過，但她脫口提到「跟籃籃的男友也很熟」，瞬間讓網路炸鍋。有網友認為此舉不僅沒有幫到胡瓜，反而讓籃籃無端捲入更多流言，「根本是把籃籃再次推進火坑」。

網友心疼籃籃。（圖／記者趙于瑩攝影）

一名網友更直接發文痛批：「本來蠻喜歡小禎的，算是從戀愛腦活得清醒的樣子，沒想到也是這麼狠辣。」他點出，若小禎當下只說：「我相信我爸沒有冒犯的意思，如果造成籃籃不舒服，我誠摯道歉。」事情就能落幕，「她會不知道爆出男友這件事，會對籃籃有什麼影響？出道這麼多年了會不知道？」

貼文更指控，小禎是「笑著說大義滅親，實則要毀滅她的男粉」，手段粗暴又不留情面，「反正演藝圈論資排輩，籃籃還想繼續在演藝圈混，這口氣還是要笑著吞下去。」事件延燒至今，不少人直言胡瓜其實有更簡單的處理方式，「自己出面道歉、改善遊戲設計」即可，但如今反而越描越黑，讓父女倆都捲入風波之中。

