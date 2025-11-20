小禎爆「籃籃有男友」挨批提油救火 網：轉移焦點好心機
綜藝天王胡瓜近日因錄製《綜藝大集合》時，與啦啦隊女神籃籃玩遊戲示範動作，不慎出現疑似「襲胸」的畫面，立即引發爭議，批評聲浪四起。籃籃粉絲及不少網友都直言「不舒服」。然而，事件尚未平息，胡瓜女兒小禎近日出席活動，脫口說出「他(胡瓜)跟籃籃男友也很熟」，此話立即在網路上炸鍋，被質疑是在敏感時刻爆料私人情史，讓外界更議論紛紛。
小禎原本受訪時表示，胡瓜因爭議感到難過，強調爸爸與籃籃熟識多年，感情如同「另一個乾女兒」，才會在節目示範時選擇找她，不是刻意靠近其他女藝人。但她隨後補上一句「他跟籃籃男友也很熟」，消息公開後，網路炸鍋，許多網友認為小禎不應該隨意公開籃籃隱私，而小禎知道籃籃並未認愛後，尷尬收口離開現場。
對於胡瓜錄影時碰觸到胸部的畫面，籃籃透過經紀公司回應：「當下投入遊戲沒有注意到，是示範過程中的意外接觸。」至於「男友」傳聞，她再度澄清：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤會成對象，當時只是有好感，但沒有交往，目前確實是單身。」籃籃以冷靜態度回應，但網友仍質疑小禎在敏感時間點「扯出男友」，根本是在補刀。
事件在Threads迅速延燒，部分網友直批：「小禎沒必要提人家男友」、「這個做法太惡心了」、「這很演藝圈！非常狠辣」、「提油救火」、「故意轉移焦點好心機」、「故意的轉移話題，太噁心的辦法了」，更有網友質疑：「藍藍有沒有男朋友跟她被摸胸部到底有什麼關係？」也有人表示，籃籃身在演藝圈，不敢對前輩表達不舒服，而小禎身為胡瓜女兒，在此時此刻爆料，難免令人聯想是否刻意為之。整起事件仍持續發酵。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
