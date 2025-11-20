小禎甜曝熱戀經過！初見面「男友打翻蛋糕」萌到難忘 1件小事讓她認定：這個人太特別

藝人小禎（胡盈禎）離婚李進良6年，近日大方認愛小7歲、從事廚師工作的男友Alan，感情相當穩定，不僅已帶他見過爸爸胡瓜，連18歲女兒Emma也與Alan互動自然，讓她感到放心。她近期在與好友佩甄共同主持的Podcast《禎甄要chat內》中，首度公開分享兩人的戀情經過，從相識、曖昧到確認關係，全都在節目中一次說清楚。

初識只有短短兩小時 被「打翻蛋糕」萌到忘不掉

小禎表示，她和Alan是透過朋友介紹認識，第一次見面是在今年2月。當時兩人其實沒太多交流，因為時間不長，聚會上的人也多，而且對方原本完全不知道要介紹的人是她，甚至一度打算不再戀愛、專心工作。

雖然初見時間只有約兩小時，但小禎仍記得對方「乾淨又帥」，真正讓她印象深刻的，則是朋友端出生日蛋糕替Alan慶生時，他竟不小心把整塊蛋糕打翻在自己身上，突如其來的反差讓她當場笑到不行，只覺得「這個人太可愛了」，回家後想起來還是笑個不停。

小禎想起初次相遇的場面，仍會笑個不停。（圖片來源：YouTube 禎甄要chat內）

聊天聊到變習慣 3個月的雙向靠近

第一次見面後，兩人主要靠IG維持聯繫，訊息往來意外頻繁，從日常小事到心情分享都不設限，「什麼都能聊」成了兩人逐漸靠近的原因。

小禎認為，Alan的聊天方式非常真誠，不是隨便敷衍或胡亂稱讚，而是真心想了解她，這種單純的互動讓她很有好感。

聊了一段時間，小禎又約Alan出來參加朋友聚會，這回男方主動坦白「我其實很想跟妳單獨好好聊聊天」。她感受到對方的誠意，於是慢慢地在聊天中培養感情，聊久就成了習慣，經歷大約3個月的「雙向奔赴」後，兩人在5月正式確立交往關係。

一則訊息讓她心定 「教科書式的安全感」成真

讓小禎徹底確定這段關係的一刻，發生在母親節當天。Alan擔任廚師，事前就報備過當天會非常忙，於是小禎也沒多打擾，照常過自己的行程。沒料到傍晚六點多，就在餐廳最忙的時候，對方突然傳來一則訊息，說明自己忙到現在，怕她找不到人，於是抽空報備一聲，「我下班跟妳說！」說完又匆匆回去工作。

這段貼心的報備讓小禎深受感動：「安全感是建立起來的，當有人真的把教科書裡面的事情整個成真在妳面前，妳就會覺得這個人太特別了。」在看她來，雖然不是大事，卻給足模範等級的安全感，也讓她清楚感受到這個人對她的重要。

小禎女兒Emma也跟Alan相處得很好。（圖片來源：臉書 胡小禎）

「說到做到」的相處日常 從美食清單到彼此陪伴

小禎透露，Alan是一個會把承諾化為行動的人。兩人會把想吃的餐廳收進IG的「美食清單」，再一間一間去踩點，不管最終是好吃或踩雷都沒關係，彼此不會感到有壓力。他們都有強烈的分享慾，甚至連上廁所都可以互相更新近況。她說，分享慾在這段關係裡非常重要，而Alan也希望兩人的關係能同時是「好朋友、好夥伴、好情侶」，讓她感到踏實又幸福。

甜蜜又自然的相處 女兒Emma也給好評

除了戀情穩定，小禎透露18歲女兒Emma與Alan相處融洽，兩人最常做的就是互相鬥嘴，從生活小事到健康檢查的糞便採集方式，都能互開玩笑。她笑說：「他們很好笑！」兩人的良好關係也讓她感到放心。

家人方面，爸爸胡瓜已經見過Alan一次，印象還不錯；但小禎尚未見過Alan的父母，雙方家庭正式見面仍未安排。至於外界好奇的再婚話題，她坦言目前還沒想那麼遠，「現在講太早了，一切順其自然。」

